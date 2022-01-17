Ижевск, 17 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 января прививку от коронавируса сделали 675 810 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 528 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 15 и 16 января, вакцинировались 576 жителей республики. 828 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 458 человек. За указанный период ревакцинировался 101 житель региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в Удмуртии провели 2 350 890 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3572 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4214 исследований.

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