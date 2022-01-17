Ижевск, 17 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 января выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 422 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, по состоянию на 10 января в республике выявили 55 новых носителей коронавируса. Таким образом, в течение недели суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла в 3,3 раза.

Среди новых носителей вируса — 23 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 28 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 320 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 71 040 человек. Скончались 3459 жителей региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай. За минувшие сутки скончались двое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5923 жителя. Из числа получающих лечение 6147 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 233 человека — в состоянии средней степени тяжести, 103 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 675 234 человека. Второй компонент препарата получили 527 260 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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