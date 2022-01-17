Москва, 17 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Российские инспекторы посетят военный объект в Великобритании в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает 17 января газета «Красная звезда».

(сс) skeeze Вооруженные силы Великобритании

Инспекторы посетят зарубежный объект 18 января «в месте его обычного расположения мирного времени». Цель таких посещений — проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Информация от командования о личном составе, основных системах вооружения и техники будет получена в ходе брифинга, добавил Рыжков.

Как сообщало ИА REGNUM, Венский документ принят 30 ноября 2011 года, он направлен на укрепление доверия и безопасности с целью повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В рамках этого документа страны-участницы ОБСЕ каждый год обмениваются сведениями о военных силах и основных системах вооружений и техники, а также о планировании в области обороны.

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