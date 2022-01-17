Москва, , 08:54 — REGNUM Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт из-за блокировки в Facebook страницы делегации.

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«Просим генерального секретаря Хельгу Шмидт поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!» — приводятся слова Гаврилова в аккаунте делегации в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской соцсети Facebook (Meta) заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

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