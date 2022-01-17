Москва, 17 января 2022, 08:54 — REGNUM Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт из-за блокировки в Facebook страницы делегации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской соцсети Facebook (Meta) заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.
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