Кызыл, 17 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлен запрет на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, запрет продлится до 1 апреля 2022 года.

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Под ограничения попали спортивные, развлекательные, семейные, религиозные и другие мероприятия. Кроме того, до особого распоряжения приостановлена работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.

Как отмечается, в конце прошлого года действовавший запрет был отменён благодаря стабилизации эпидобстановки. Однако ситуация изменилась за последние дни, когда в республике были выявлены первые носители нового штамма «Омикрон».

"На фоне этого муниципалитетам поручено провести работу на местах. В первую очередь донести информацию до граждан, проверить учреждения на соблюдение антиковидных правил, возобновить фильтрацию помещений, ввести строгий контроль за соблюдением масочного режима», — отметили в ведомстве.