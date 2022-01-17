Москва, , 08:49 — REGNUM За девять месяцев минувшего года половые преступления в отношении детей преступления в отношении детей в РФ совершили почти 6 тыс. человек, из которых только 147 имели диагноз «педофилия». Об этом 17 января рассказала замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

Эмблема СК РФ

«Всего за девять месяцев 2021 года совершили половые преступления в отношении детей почти 6 тысяч человек, из них диагноз «педофилия» был установлен 147 лицам», — заявила она в интервью ТАСС.

При этом замглавы СК РФ уточнила, что в числе совершающих указанные сексуальные преступления часто бывают откровенно асоциальные личности, считающие детей более доступным объектом насилия, а не предпочитаемым.

«Например, почти три четверти потерпевших по ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) составляли подростки в возрасте 15 лет и старше», — пояснила Леоненко.

Также она отметила, что в последние годы росла доля уголовных дел о половых преступлениях в РФ, которые были направлены в суды, а также увеличилось число расследованных преступлений такого характера.

«За три квартала прошлого года эта доля составила 66%. Однако было бы не совсем корректным утверждать, что в нашем обществе постоянно увеличивается число насильников и педофилов. Дело в том, что в 90-е годы значительная доля преступлений данной категории оставалась латентной, а сейчас мы их больше выявляем. И сами потерпевшие, и их родители активно заявляют о совершении подобных преступлений», — указала замглавы СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января на Камчатке суд приговорил 31-летнего оленевода из села Эссо к 13,5 года лишения свободы за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности двух восьмилетних девочек