Москва, 17 января 2022, 08:49 — REGNUM За девять месяцев минувшего года половые преступления в отношении детей преступления в отношении детей в РФ совершили почти 6 тыс. человек, из которых только 147 имели диагноз «педофилия». Об этом 17 января рассказала замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«Всего за девять месяцев 2021 года совершили половые преступления в отношении детей почти 6 тысяч человек, из них диагноз «педофилия» был установлен 147 лицам», — заявила она в интервью ТАСС.

При этом замглавы СК РФ уточнила, что в числе совершающих указанные сексуальные преступления часто бывают откровенно асоциальные личности, считающие детей более доступным объектом насилия, а не предпочитаемым.

«Например, почти три четверти потерпевших по ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) составляли подростки в возрасте 15 лет и старше», — пояснила Леоненко.

Также она отметила, что в последние годы росла доля уголовных дел о половых преступлениях в РФ, которые были направлены в суды, а также увеличилось число расследованных преступлений такого характера.

«За три квартала прошлого года эта доля составила 66%. Однако было бы не совсем корректным утверждать, что в нашем обществе постоянно увеличивается число насильников и педофилов. Дело в том, что в 90-е годы значительная доля преступлений данной категории оставалась латентной, а сейчас мы их больше выявляем. И сами потерпевшие, и их родители активно заявляют о совершении подобных преступлений», — указала замглавы СК РФ.

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