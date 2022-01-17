Горно-Алтайск, 17 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 25 739. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 33 новых носителя.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 13 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Усть-Канского, Чемальского и Чойского районов.

Выздоровели за последние сутки 27 пациентов, а всего коронавирус побороли 23 514 человек. Жертвами COVID-19 в республике, по состоянию на 17 января, стали 584 жителя.