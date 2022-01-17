Якутск, 17 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Жители Якутии с 17 января могут сдавать тесты ПЦР в частных клиниках, не оплачивая эту услугу. Такое решение принял оперативный штаб республики, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

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Она пояснила, что сдать тест безвозмездно смогут якутяне, которые вернулись из отпусков. Предъявления результатов этого анализа является обязательным при выходе на работу.

«Таким образом мы разводим потоки в поликлиниках. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих в жизнеобеспечивающих предприятиях города. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности», — отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии.