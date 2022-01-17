Ульяновск, 17 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 17 января в регионе лабораторно подтверждено 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 11 больше, чем было выявлено 16 января.

Всего в Ульяновской области сделано 1 657 335 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Под наблюдением в настоящее время находится 6017 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области дополнительно закуплено 30 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, в том числе 20 тыс. штук переданы в стационары. В области ожидают поставку ещё 24 тыс. тестов.