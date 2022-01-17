Чита, 17 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 908 (+263 за минувшие двое суток).

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Вместе с тем 89 265 пациентов (+789 за двое суток) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2297 человек (+12 за двое суток).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 86 находятся в тяжёлом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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