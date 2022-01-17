Абакан, 17 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Хакасии обнаружены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщают местные массмедиа и телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По имеющимся данным, в республике зафиксировано три случая заражения указанным штаммом. Заразившиеся находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 января в Хакасии выявлено 54 810 носителей коронавируса, выздоровели 51 745 человек, скончался 2071 ковид-пациент.