Благовещенск, 17 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. За неделю с 10 по 16 января уровень заболеваемости COVID-19 в Амурской области вырос на 3,9%. За этот период заразились 1162 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, стали чаще болеть взрослые (на 10,7%) и люди старше 65 лет (на 16,7%). Известно, что 9,3% из числа заболевших COVID-19 были вакцинированы.

Доля тех, кто болеет коронавирусом с пневмонией, составляет 29,7%. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в 5,9 раза превышает среднемноголетний.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 3 по 10 января в Амурской области зафиксировали спад уровня заболеваемости коронавирусом на 33%.