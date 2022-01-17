Томск, 17 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил активизировать в регионе подготовку к волне «Омикрона». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Очевидно, что волна «Омикрона» будет сильнее предыдущих», — подчеркнул губернатор, добавив, что этот штамм «распространяется молниеносно».

Областному департаменту здравоохранения поручено оценить «готовность к новой волне эпидемии» действующих и резервных респираторных госпиталей, провести анализ запасов кислорода, лекарств, СИЗов. Также необходимо сформировать резервные бригады скорой и неотложной помощи с привлечением частных медорганизаций, студентов-медиков.

Жвачкин рассчитывает на то, что региону удастся обойтись без локдауна. «Но очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым», — заявил глава региона.

Правоохранительным органам и органам местного самоуправления поручено усилить контроль за выполнением действующих ограничений.

Жвачкин призвал жителей региона вакцинироваться от коронавируса.