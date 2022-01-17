Челябинск, 17 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первой заразившейся им стала беременная женщина. Она не была привита от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данный штамм обнаружили в Свердловской области. Его выявили у четверых человек.