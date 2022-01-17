Кемерово, 17 января, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Кузбассе сегодня, 17 января, днём температура воздуха повысится и может достигнуть отметок −3…+2 ºС. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Таков прогноз Кемеровского гидрометцентра.

kristamonique Снегопад

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«После периода кратковременного потепления ожидается очередное понижение температуры, которое по народным приметам может совпасть с Крещением, — отмечают синоптики. — Сибирские морозы придут ненадолго, уже с четверга очередная смена погоды, Кузбасс окажется под влиянием циклона, центр которого будет находиться над Новосибирской областью».

В гидрометцентре уточнили, что в целом погода января неустойчива, но не аномальна по своим проявлениям.