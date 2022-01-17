Кемерово, 17 января, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 17 января, ожидается мокрый снег, метели, ветер при порывах до 17 м/с, на дорогах накаты и гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В метель

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Кузбасское управление МЧС России рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — уточнили в ведомстве. — Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».