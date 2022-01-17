Владивосток, 17 января, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Приморье продолжается рост новых зараженных коронавирусом — за минувшие сутки выявлено 307 (301 — днём раннее) носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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На 17 января в крае зарегистрировано с начала эпидемии — 106 906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 90 390 пациентов, скончались от осложнений COVID-19 1634 приморца (+6 — за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 января прошёл ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт».