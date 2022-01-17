Владивосток, 17 января, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 января прошёл ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак»

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По словам главы Приморья, после прививки он себя хорошо чувствует.

«Прошло уже полгода и наступило время для ревакцинации. Сейчас пик заболеваемости, быстро распространяется новый штамм коронавируса — омикрон. Поэтому нужно принимать все меры, чтобы обезопасить себя и не быть источником заражения для других людей, в том числе своих близких. Ревакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт» — это довольно мягкая вакцина. Я считаю, каждый должен привиться повторно, когда подойдет срок. Это первоочередная задача нормального человека — заботиться о своём здоровье», — сказал Олег Кожемяко.

Отмечается, что на 17 января в крае привито более 60% взрослого населения — 926 205 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у пятерых человек, прилетевших в Красноярск из-за границы.