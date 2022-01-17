Красноярск, 17 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. За прошедшую неделю новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у пятерых человек, прилетевших в Красноярск из-за границы. Об этом в своём телеграм-канале 17 января сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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»Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», — отметил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 января в Красноярском крае выявлено 177 513 носителей коронавируса, выздоровели 162 367 человек, скончались 9098 ковид-пациентов.