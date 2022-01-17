Сеул, 17 января 2022, 05:34 — REGNUM Одновременный пуск сразу двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Такое предположение сделали 17 января военные из Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
По данным комитета, запуск был осуществлён из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Другие подробности не сообщаются.
Уточняется, что с начала года это уже четвёртый запуск, осуществлённый Северной Кореей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии заявили о запуске Северной Кореей, предположительно, баллистического снаряда в сторону Японского моря.
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