Сеул, 17 января, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Одновременный пуск сразу двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Такое предположение сделали 17 января военные из Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным комитета, запуск был осуществлён из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Другие подробности не сообщаются.

Уточняется, что с начала года это уже четвёртый запуск, осуществлённый Северной Кореей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии заявили о запуске Северной Кореей, предположительно, баллистического снаряда в сторону Японского моря.