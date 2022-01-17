Оттава, 17 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. По возможности избегать поездок на Украину в связи с якобы наращиванием Россией военных сил и непрекращающейся агрессией рекомендовал своим гражданам МИД Канады. Об этом сказано в сообщении, размещённом 16 января на сайте канадского правительства.

Канада

«Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и сосредоточением военных сил в стране и вокруг неё», — говорится в тексте.

Глава МИД Канады Мелани Жоли планирует посетить Украину с визитом 17−18 января.

В западных странах и в США в последнее время популярны утверждения о предстоящем вторжении России на Украину. Основанием для подобных обвинений в адрес России стало якобы накопление военных сил у границы с Украиной. Россия, в свою очередь, отрицает приписываемые ей агрессивные планы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия ни для кого не представляет угрозы, а подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в случае дальнейшего расширения Североатлантического альянса, Россия будет вынуждена принять контрмеры.