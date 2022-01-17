Москва, , 02:17 — REGNUM Онлайн-кинотеатр KION представил драму о знаменитой принцессе Диане «Спенсер» Пабло Ларраина. Фильм доступен только для подписчиков онлайн-кинотеатра.

Фильм рассказывает о жизни Дианы в британской королевской семье. История затрагивает период, когда брак Дианы с принцем Чарльзом переживал не лучшие времена, а вокруг ходили слухи о скором разводе пары.

Главные роли в фильме «Спенсер» исполнили Кристен Стюарт («Все еще Элис», «Комната страха»), Джек Фартинг («Пуаро», «Демоны Да Винчи»), Тимоти Сполл («Под покровом небес»), Шон Харрис («Король Англии», «Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Салли Хокинс («Цветок пустыни», «Приключения Паддингтона 2») и другие.