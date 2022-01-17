Москва, , 01:20 — REGNUM 17 января в России началась «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. «Неделя памяти» продлится с 17 по 31 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Открытие «Недели памяти» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что «Неделя памяти» проходит ежегодно — в этом году она пройдет в восьмой раз. Уточняется, что в течение всего этого периода будет организовано множество мемориальных и образовательных мероприятий. Мероприятия будут приурочены к 27 января — к Международному дню памяти жертв Холокоста. Именно 27 января, в 1945 году, военные силы СССР освободили лагерь смерти Освенцим.

Инициатива проведения «Недели памяти» принадлежит Российскому еврейскому конгрессу при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра «Холокост».