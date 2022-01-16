Красногорск, , 23:33 — REGNUM Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского, поставила на контроль прокуратура Московской области. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

«По предварительным данным, сегодня (16 января) в Наро-Фоминском городском округе по требованию неустановленных лиц… женщина отдала нападавшим крупную сумму денежных средств, — говорится в сообщении. — … Полицейскими устанавливаются личности злоумышленников».

Отмечается, что дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Другие подробности пока не известны.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Подмосковье неизвестные ограбили вдову певца Александра Градского.

Читайте также: Неизвестные ограбили вдову Градского в Подмосковье