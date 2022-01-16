Красногорск, , 22:27 — REGNUM Неизвестные ограбили вдову скончавшегося в ноябре 2021 года певца Александра Градского в Подмосковье. Об этом 16 января сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Полиция

«Совершено (в Подмосковье) разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, злоумышленники обокрали вдову Градского примерно на 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября 2021 года.