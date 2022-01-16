Вашингтон, 16 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 26-летний российский нападающий Павел Бучневич, выступающий за хоккейный клуб «Сент-Луис», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На данный момент Павел Бучневич изолирован от своих партнеров по клубу и внесен в ковид-протокол Национальной Хоккейной Лиги.

В текущем сезоне НХЛ 2021/22 Павел Бучневич принял участие в 34-х матчах за «Сент-Луис», в которых отметился четырнадцатью заброшенными шайбами 21-й результативной передачей.

На данный момент «Сент-Луис Блюз», одержав 22 победы и набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице НХЛ. От первой строчки команду отделяет два очка.