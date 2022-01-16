Москва, 16 января, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Решение австралийских властей, заблокировавших участие сербского теннисиста Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии по теннису, является позором. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

(сс) James Boyes Новак Джокович

«Какое позорное решение — запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису! Политика не должна вторгаться в спорт», — написал он в Twitter.

Полянский пожелал Новаку новых побед, в то время как «австралийская публика очевидно проиграла в этом споре, которые затмил сами соревнования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак Джокович заявил, что он разочарован решением федерального суда Австралии об отклонении его апелляции на решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.

Читайте также: Джокович заявил, что разочарован решением суда об аннулировании его визы