Мюнхен, Германия, 16 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Руководство мюнхенской «Баварии» предпринимает множество попыток подписать с 25-летним центральным полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Денисом Закарией предварительный контракт, так как соглашение футболиста с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Ранее сообщалось, что в подписании Закариа также заинтересованы «Барселона» и «Астон Вилла».

В текущем сезоне на счету швейцарского центрального полузащитника 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Денис Закариа выступает за «Боруссию» с 1 июля 2017 года после перехода из швейцарского клуба «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.