Москва, 16 января, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Предлагаемые Соединенными Штатами новые антироссийские санкции, в том числе в отношении руководства страны, могут привести к прекращению отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», — сказал он в интервью CNN.

Песков добавил, что Россия является самодостаточным государством, в связи с чем Москва не чувствует угрозы из-за санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о новых санкциях против России представил сенатор-республиканец Марко Рубио. Документ предполагает, что американская разведка каждые 20 дней будет отчитываться перед Конгрессом, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины.

В США отметили, если «вторжение» начнётся, в течение десяти дней должны быть заблокированы собственность и визы президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина, а также бизнесменов, которые с 2017 года находятся под американскими санкциями.

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