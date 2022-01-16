Рупольдинг, Германия, 16 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. 16 января российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка Мира в немецком городе Рупольдинге. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Rusbiathlon.ru Александр Логинов

Первое место занял французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции в 12,5 км результат в 31 минуту и 30,6 секунды. При этом у француза два промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от Фийон-майе на 8,8 секунды.

Третью строчку занял спортсмен из Белоруссии Антон Смольский (+13,1 секунды; 2 промаха).

Следующим этап Кубка Мира по биатлону пройдет в период с 20 по 23 января в итальянском городке Антерсельве. Восьмой, девятый и десятый этапы соответственно пройдут в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Холменколлене (Норвегия).