Багдад, 16 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что в ходе ударов артиллерии были ликвидированы шесть членов незаконных вооруженных формирований.

О том, где именно была проведена операция, не сообщается.

Отмечается, что вооруженные силы Турции продолжат эффективную борьбу с боевиками.

Напомним, в Турции запрещена деятельность организации РПК, члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.