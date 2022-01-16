На Украине заявили о разочаровании из-за отказа Германии от поставок оружия
Киев, 16 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Жители Украины разочарованы нежеланием властей Германии поставлять оружие в страну. Об этом 16 января заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
По его словам, Киев понимает, что в коалиционном договоре нового правительства Германии предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса, но «сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол Мельник потребовал, чтобы Германия продала Украине оборонительное вооружение, и пригрозил за отказ «серьёзными последствиями для двусторонних отношений».
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