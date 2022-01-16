Киев, 16 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Жители Украины разочарованы нежеланием властей Германии поставлять оружие в страну. Об этом 16 января заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Germany.mfa.gov Андрей Мельник

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг», — сказал он в интервью агентству Deutsche Presse-Agentur.

По его словам, Киев понимает, что в коалиционном договоре нового правительства Германии предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса, но «сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы».

«Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол Мельник потребовал, чтобы Германия продала Украине оборонительное вооружение, и пригрозил за отказ «серьёзными последствиями для двусторонних отношений».

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Читайте также: «Обезьяне гранату? Немцы не идиоты!» — посол Украины требует у ФРГ оружие