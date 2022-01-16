Красногорск, 16 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский» прибыли 20 самолётов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России (два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76), на борту которых находились миротворцы из сил ОДКБ. Об этом 16 января сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Российские миротворцы

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»20 самолетов … прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский», — говорится в сообщении. — На аэродроме военнослужащие ВДВ осуществили разгрузку вооружения, военной техники, имущества, после чего совершили марш в пункт постоянной дислокации».

Напомним, что до 19 января планируется завершить возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генсекретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в Казахстане вряд ли возможен новый всплеск беспорядков.