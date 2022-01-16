Тюмень, 16 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Тюменской области 15 января выявили 301 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 14 января их было зарегистрировано 269, а 13-го — 205. Таким образом, в регионе отмечен резкий рост.

Всего с начала пандемии на территории области обнаружили уже 93 394 носителя коронавируса. Выздоровели 83 352 пациента.