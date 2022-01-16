Курган, 16 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Курганской области обнаружили ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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29 из них выявлены в Кургане. Остальные зарегистрированы в Шадринске и ряде других территорий.

Всего в регионе подтверждено уже 52 113 случаев COVID-19.