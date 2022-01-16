Москва, 16 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Ограничить продажу алкоголя в выходные дни в магазинах предложил депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев.

За барной стойкой

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — цитирует URA.ru Хамзаева.

Он считает такую практику весьма успешной.

Парламентарий также предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков — до 21 года.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предложил повысить с 1 января 2022 года минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Повышение цен на алкоголь в России является вопросом экономической целесообразности, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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