Элиста, 16 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 20 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 16 января. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, выросло до 166 человек. 52 койки заняты в республиканском центре специализированных видов медицинской помощи, 73 койки — в республиканской больнице имени Жемчуева. Режим самоизоляции соблюдает 301 житель Калмыкии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 34 253 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 737 человек.