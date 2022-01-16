Оренбург, 16 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области 15 января зафиксировали 116 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В возрасте от 18 до 44 лет находятся 41,4% новых пациентов. Всего в регионе выявлено уже 109 488 случаев заражения.

Выздоровели 99 265 человек. А скончался от COVID-19 уже 3541 пациент.