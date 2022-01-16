Чита, 16 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае пока не выявили ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», но это может произойти в течение 4−6 недель. Как пояснил главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Константин Шаповалов, слова которого цитирует «Чита.ру», вирус завезут из другого региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Необходим чёткий план открытия новых моностационаров, то есть перепрофилирования коечного фонда», — подчеркнул медик.

Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что этим регионом окажется соседняя Иркутская область, где уже выявили четверых зараженных.

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