Москва, , 13:27 — REGNUM Российские дилеры в 2021 году реализовали 161 тыс. новых автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Логотип BMW Glenn Euloth

В сравнении с 2020 годом продажи авто премиального сегмента в России выросли на 9%. Самым популярным премиальным брендом второй год подряд стала немецкая марка BMW. За прошедший год в России продано 46,8 тыс. авто этой марки премиум-класса.

Второе место занял другой производитель из Германии — Mercedes-Benz, реализовавший за год 43 тыс. автомобилей. Тройку самых популярных марок премиального сегмента замкнул японский бренд Lexus с 19,3 тыс. проданных авто.

В пятёрку крупнейших поставщиков автомобилей премиум-класса в России также вошли Audi (16,4 тыс. авто) и Volvo (9 тыс.). Более 6 тыс. премиальных автомобилей в прошедшем году реализовали Land Rover и Porsche.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Минпромторге РФ рассказали, что всего в 2021 году в России продано 1,8 млн автомобилей.

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