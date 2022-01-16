Абакан, 16 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего с начала года в республике подтверждена ровно 1 тыс. случаев инфицирования.

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Новые носители зарегистрированы в городах Абакан, Черногорск, Саяногорск, а также Усть-Абаканском, Алтайском, Аскизском и других районах. В большинстве случаев пациенты входили в число контактных лиц или обратились к врачам с симптомами заболевания.

«2 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 6 — при самостоятельном обследовании, 9 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

В число контактных лиц остаются ещё 1936 человек. Добавим, что по данным федерального оперштаба, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 54 810. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 51 745 человек.