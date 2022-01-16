Псков, 16 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Псковской области у 15 человек, в том числе двоих детей, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 16 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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По его словам, 14 января в лабораторию была направлена 101 проба зараженных коронавирусом для проведения исследований. В воскресенье, 16 января, были получены результаты, которые показали, что в 15 пробах обнаружен новый штамм «Омикрон», в том числе у двоих детей.

«Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов», — добавил Ведерников.

Отметим, с начала пандемии в регионе было подтверждено 72 875 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 135 инфицированных, что на 10 больше, чем днем ранее. Выздоровело — 68 875 человек, еще 74 были выписаны с больничного в субботу 15 января. Умерло — 1352 заболевших ковидом, в том числе семь летальных случаев были зарегистрированы накануне, что на два больше, чем в минувшую пятницу.