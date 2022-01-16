Томск, 16 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число выявленных случаев в регионе за весь период пандемии достигло 63 778. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 56 138 человек, в том числе 495 за сутки. Жертвами коронавируса стали 687 человек.

Добавим, что уровень коллективного иммунитета в области составил 54%. Первым компонентом вакцины привились почти 540 тыс. человек, завершили вакцинацию более 510 тыс. жителей.