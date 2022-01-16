Ханты-Мансийск, 16 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре 15 января обнаружили ещё 273 заразившихся коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У 27 граждан была диагностирована пневмония. Ещё у 241 имелись симптомы ОРВИ.

Всего в регионе выявили уже 98 270 заразившихся. Выздоровели из них 93 112 человек, а от COVID-19 скончались 2093.