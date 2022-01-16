Ростов-на-Дону, 19 марта, 2020, 00:11 — ИА Регнум. Число врачей в первичном звене здравоохранения в Ростовской области планируется увеличить, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

За пять лет число таких специалистов должно увеличиться с 1 тыс. 111 до 1 тыс. 390 человек (к концу 2024 года). Численность средних медработников планируется увеличить с 3 тыс. 524 до 4 тыс. 180 человек. При этом ростовский губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов начинать рабочий день с кадровых проблем в медицине.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области остро стоит вопрос кадрового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). По мнению главы региона, «ФАПы без врачей могут быть просто закрыты».