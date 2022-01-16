Сиэтл, США, 16 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду арены «Климат Пледж — Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голы забили Адриан Кемпе (5-я минута) и оформивший в матче дубль Филлип Дано (25-я и 60-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Кракен» стал шведский форвард Маркус Юханссон (31-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 18 января на выезде сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» в этот же день встретится дома с командой «Чикаго Блэкхоукс».