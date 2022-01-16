Омск, 16 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Омской области число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 134 103. За минувшие сутки зарегистрировано 265 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели от COVID-19, по данным федерального оперштаба, 126 312 человек, в том числе 204 за последние сутки. Подтверждено 11 новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе с начала пандемии стали 3345 жителей.

«1 046 759 человек привиты от коронавируса, из них 823 633 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в штабе.