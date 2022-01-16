Пермь, 16 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Пермский край поступило ещё 47 400 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщает оперштаб.

Вакцина «Спутник V»

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Всего с начала иммунизации регион получил уже более 1,79 млн комплектов разных вакцин. Вакцинацию прошли более 1,3 млн человек.

Также 166,8 тыс. местных жителей уже начали ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Чиновники утверждают, что эти меры помогают снизить риски тяжёлого течения COVID-19.