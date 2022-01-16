Пермь, 16 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Пермском крае 15 января обнаружили 438 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 165 732 носителя коронавируса. В тяжёлом состоянии госпитализированы 209 пациентов.

От COVID-19 к 16 января скончался уже 7651 пациент.